12 августа, 15:31

КНР объявила повышенный уровень опасности из-за угрозы наводнений на северо-востоке страны

В ближайшие сутки там могут внезапно возникнуть горные потоки

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Власти Китая объявили повышенный ("оранжевый") уровень опасности в связи с угрозой наводнений в гористой местности на северо-востоке КНР. Об этом сообщило Китайское метеорологическое управление.

По его сведениям, речь идет о восточных районах провинции Ляонин и южной части граничащей с ней Цзилинь. В ближайшие сутки, как отмечается, там могут внезапно возникнуть горные потоки.

В связи с указанным оповещением местные власти обязаны принять меры для предотвращения жертв и разрушительных последствий возможных стихийных бедствий.

В последние дни под воздействием тайфунов на севере Китая выпадают обильные осадки, что приводит к возникновению наводнений и к геологическим бедствиям. Стихия стала причиной жертв и масштабных разрушений. Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации, власти периодически повышают уровень опасности в районах, где существует реальная угроза для жизни граждан. 

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