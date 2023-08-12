12 августа, 15:37

В Нижнем Новгороде прогулочный теплоход врезался в берег

Никто не пострадал

ТАСС, 12 августа. Теплоход с пассажирами врезался в берег на реке Оке в Нижнем Новгороде, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении, распространенном Приволжской транспортной прокуратурой.

"Произошло столкновение пассажирского прогулочного теплохода РМ-49-413 "Доброход" (компания ООО "Волга-Сервис") с правой береговой кромкой из-за технической неполадки на судне. Пострадавших нет, пассажиры сошли на берег", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, столкновение произошло около 15:30 мск на реке Оке около Канавинского моста. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

На место выехали помощник Нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности судоходства. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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