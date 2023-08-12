12 августа, 15:56

В Волгограде произошел пожар на кровле неэксплуатируемого здания

Площадь возгорания составила 300 кв. м

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Кровля неэксплуатируемого здания горит на площади 300 кв. м в Кировском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"В 18:07 мск поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Волгограда. На улице Никитина происходит горение кровли неэксплуатируемого здания на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники поисково-спасательного отряда. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. 

Теги:
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