В Волгограде произошел пожар на кровле неэксплуатируемого здания

Площадь возгорания составила 300 кв. м

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Кровля неэксплуатируемого здания горит на площади 300 кв. м в Кировском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"В 18:07 мск поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Волгограда. На улице Никитина происходит горение кровли неэксплуатируемого здания на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники поисково-спасательного отряда. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.