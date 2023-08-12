Рогов сообщил о перекрытии движения на трассе Мелитополь - Бердянск из-за ДТП

В результате аварии с участием двух грузовиков на трассе произошел пожар

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Движение по трассе Мелитополь - Бердянск перекрыто из-за ДТП с двумя грузовиками. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Участок сухопутного коридора на трассе Мелитополь - Бердянск временно перекрыт" - написал он. Ранее экстренные службы сообщили ТАСС, что в результате ДТП с участием двух грузовиков на трассе произошел пожар.

Как сообщил Рогов в беседе с ТАСС, это ключевая дорога, которая связывает регион с Крымом. Он уточнил, что власти подготовили два резервных варианта объезда. Время в пути увеличится на 35-40 минут.