В Северо-Восточном Китае частично приостановили движение поездов из-за ливней

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая координирует подготовку нескольких провинций к возможным наводнениям

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Пассажирское железнодорожное сообщение частично парализовано в Северо-Восточном Китае из-за тайфуна "Канун", принесшего обильные дожди.

По данным транспортных властей в Шэньяне (провинция Ляонин), временно отложено движение двух десятков поездов, в том числе по маршрутам Пекин - Шэньян и Циндао - Шэньян, сообщает Центральное китайское телевидение.

Провинция Хэйлунцзян, говорится в сообщении, "также находится в состоянии повышенной готовности к дождям и наводнениям". Утром уровень воды в шести реках и трех водохранилищах в этой провинции превысил критические отметки.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая координирует подготовку нескольких провинций к возможным наводнениям, уделяя особое внимание муниципалитету Тяньцзинь и провинциям Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.

В портовом городе Далянь прогнозируются сильные порывы ветра до 88 км в час. Городской штаб по борьбе с наводнениями предупредил о возможных внезапных наводнениях и геологических катастрофах, сообщает телевидение.