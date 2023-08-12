Село Казачьи Лагеря в Херсонской области постоянно обстреливается ВСУ последние пять дней

Группа журналистов побывала на центральных улицах села после ложных заявлений украинской стороны о взятии его под контроль

КАЗАЧЬИ ЛАГЕРЯ, /Херсонская область/, 12 августа. / ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут постоянный огонь по селу Казачьи Лагеря на левобережье Херсонской области последние пять дней, сообщили ТАСС местные жители. Группа журналистов, в составе которой был корреспондент ТАСС, первой побывала на центральных улицах села после ложных заявлений украинской стороны о взятии его под контроль.

8 августа врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант возле села. Он добавил, что "боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет".

Украинские военные вечером 11 августа нанесли артиллерийский удар по единственной школе в Казачьих Лагерях. Здание получило серьезные повреждения: выбиты стекла, разрушены стены, выгорела крыша.

В центре села работает магазин, на стенах рядом со входом видны следы от осколков. Продавцы говорят, что в Казачьих Лагерях остается довольно много людей. "В селе примерно полторы тысячи человек, в основном пенсионеры. Уже многие уехали и продолжают уезжать. И сегодня к нам заходили, чтобы закупиться на выезд", - рассказал один из сотрудников магазина. По его словам, под непрекращающимися обстрелами село находится последние пять дней.

Улицы села выглядят пустынно, постоянно слышны звуки артдуэли. Один из артиллерийских снарядов разорвался в лесополосе в 50 ме от машины, в которой находились журналисты. Но местные жители рассказывают, что к канонаде уже давно привыкли. Представителям прессы удалось пообщаться с редкими прохожими. Две женщины отказались представляться, при этом согласились побеседовать. "Ну, что у нас? Стреляют. Но а где нам еще быть? Куда ехать?" - сказали они.

Житель Алексей рассказал, что дома нет света. "Каждую ночь и каждый день снаряды сверху летят, покоя нет. Мой дом цел, только сверху шифер немного осколками побит и двери провалены - осколок ударил. На зиму ремонт надо делать. Я планирую остаться здесь", - поделился он. На вопрос о проникновении диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Алексей ответил, что ничего об это не слышал.

Данные российских военных

Российские военные, с которыми пообщались журналисты, заявили, что разгоняемая украинскими СМИ информация о сотнях бойцов ВСУ в Казачьих Лагерях неправда. "Ну какая сотня [диверсантов]? И четыреста говорили. Но не было ничего такого. Никакого прорыва не было. Если б были ДРГ, вас бы тут точно не было", - сказал один из военных журналистам.

По словам военнослужащих, Казачьи Лагеря находятся под полным контролем сил РФ, любые попытки высадки десанта ВСУ сразу же пресекаются.