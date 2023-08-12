12 августа, 16:36,
обновлено 12 августа, 16:52

В Волгограде ликвидировали возгорание кровли здания

Погибших и пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Возгорание кровли неэксплуатируемого здания в Волгограде ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе города на улице Никитина горит на площади 300 кв. м кровля неэксплуатируемого здания.

"В 19:15 мск объявлена ликвидация", - говорится в сообщении. В 18:58 мск сообщалось о локализации.

На месте работали сотрудники пожарно-спасательного отряда, погибших и пострадавших нет.

В здании на улице Никитина до недавнего времени располагался один из крупнейших ледовых катков Волгограда. Спортивный объект закрылся в конце октября 2020 года.

В новость были внесены изменения (19:51 мск) - добавлена информация о ликвидации. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
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