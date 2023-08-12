12 августа, 16:42
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ четыре раза обстреляли северо-запад Донецка кассетными снарядами

Обстрел велся по Куйбышевскому району города

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером четыре раза обстреляли северо-западную часть Донецка кассетными боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным представительства, обстрел велся по Куйбышевскому району города. Первый обстрел зафиксирован в 19:05 мск, а последний - в 19:16 мск. Огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. В общей сложности по району выпущено 13 снарядов с кассетной боевой частью.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. 

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