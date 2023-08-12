В результате обстрелов территории ДНР ранены шесть человек

Среди них ребенок, сообщил врио главы региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе ребенок, ранены в Донецке, Макеевке и Светлодарске за день в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Сегодня мирные города и районы республики подвергаются интенсивным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины с применением кассетных боеприпасов. В результате в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранены шесть человек, в том числе двенадцатилетняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске", - написал он в Telegram-канале.

Всего, как уточнил Пушилин, противник выпустил 127 артиллерийских снарядов различного типа, в том числе с кассетной боевой частью, а также мины калибра 120 мм.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, менее чем за час ВСУ выпустили по различным районам ДНР 30 кассетных снарядов.