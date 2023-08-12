В больнице Нальчика остались четверо туристов, пострадавших при камнепаде в КБР

Еще двоим пострадавшим оказали амбулаторную помощь

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Четверо пострадавших во время камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии остаются в больнице. Еще двоим пострадавшим помощь оказана амбулаторно, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"На стационарном лечении в республиканской клинической больнице города Нальчика остаются четыре человека, один из них - в тяжелом состоянии. Двоим оказана амбулаторная помощь", - говорится в сообщении.

Специалисты оказали медицинскую помощь всем пострадавшим в полном объеме, добавили в Минздраве. По информации Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения России, в результате инцидента пострадали семь человек, один из них умер. "Для эвакуации пострадавших было организовано взаимодействие Федеральной службы медицины катастроф Минздрава России с МЧС России", - говорится в сообщении.

В субботу в Черекском районе Кабардино-Балкарии на месте стандартных ночевок под горой Дых-Тау группа туристов попала под камнепад. По факту происшествия проверки проводят региональное управление СК РФ и республиканская прокуратура.