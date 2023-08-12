12 августа, 19:11,
обновлено 12 августа, 20:17

В Архангельске ликвидировали пожар на сухогрузе

Площадь возгорания составила 300 кв. м

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Пожар на сухогрузе "Терский берег" в Архангельске ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"22:27 мск ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

В 21:42 мск поступила информация о локализации возгорания на площади 300 кв. м.

Ранее в субботу около 14:30 мск в экстренные службы Архангельска поступило сообщение о пожаре на грузовом судне "Терский берег", стоящем у причала. По прибытии первых подразделений установлено, что происходит горение в трюме на нижней палубе. Экипаж эвакуировался самостоятельно, пострадавших нет. Опасные грузы на судне отсутствуют.

ЧП произошло по адресу: Архангельск, Маймаксанское шоссе, 49. Согласно данным из открытых источников, по этому адресу располагается Архангельский траловый флот, имеющий погрузочный причал.

В новость внесены изменения (в 23:15мск) - добавлена информация о ликвидации. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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