В Нижнем Новгороде в ДТП пострадали три человека

Их доставили в больницу

ТАСС, 12 августа. Два автомобиля столкнулись в Нижнем Новгороде, в результате ДТП различные травмы получили три человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД России по региону.

"Автомобиль марки Honda CR-V при выполнении разворота не уступил преимущество в движении двигающемуся по встречному направлению автомобилю марки Geely, совершив с ним столкновение. <...> В результате ДТП пострадали три человека, они обратились за медицинской помощью и доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

После аварии механические повреждения также получили три припаркованных рядом автомобиля. По предварительным данным, ДТП произошло у дома 16 на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.