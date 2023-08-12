В Оренбургской области в ДТП с участием электросамоката и легковушки погибли двое детей

Авария произошла на автодороге Соль-Илецк - Буранное

ТАСС, 12 августа. Электросамокат и легковой автомобиль столкнулись в Оренбургской области, в результате погибли двое несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении, распространенном управлением МВД России по региону.

"Несовершеннолетний водитель электросамоката, двигаясь по автодороге со стороны г. Соль-Илецка в сторону с. Трудовое, выполняя разворот от правой движения обочины, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем марки Lada Kalina под управлением водителя 1948 года рождения, который двигался в попутном направлении. <…> В результате ДТП двое несовершеннолетних погибли до приезда скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении.

По информации управления, авария произошла на автодороге Соль-Илецк - Буранное. Сотрудники полиции отдела МВД России по Соль-Илецкому городскому округу устанавливают обстоятельства ДТП.