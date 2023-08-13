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Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ в Горловке

Украинские военные вели огонь из артиллерии калибра 152 мм

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Женщина получила ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

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"Вследствие обстрела жилого массива Строитель (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований ранена мирная жительница", - написал мэр в Telegram-канале.

По информации представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 152 мм. 

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