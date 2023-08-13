12 августа, 22:06

В Москве в ДТП погибли два человека

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Движение в районе аварии ограничили

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Автомобиль загорелся, врезавшись в столб на Кутузовском проспекте в Москве. Два человека погибли, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В 00:26 автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в мачту освещения у дома 24 по Кутузовскому проспекту и загорелся от удара. В результате два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

Пожар на площади 8 кв. м был потушен. На месте работают оперативные службы, сотрудники ГИБДД, движение в районе аварии ограничено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС информацию подтвердили. 

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