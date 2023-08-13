В Москве в ДТП погибли два человека

Движение в районе аварии ограничили

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Автомобиль загорелся, врезавшись в столб на Кутузовском проспекте в Москве. Два человека погибли, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В 00:26 автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в мачту освещения у дома 24 по Кутузовскому проспекту и загорелся от удара. В результате два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

Пожар на площади 8 кв. м был потушен. На месте работают оперативные службы, сотрудники ГИБДД, движение в районе аварии ограничено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС информацию подтвердили.