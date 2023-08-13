Приморский край покинул тайфун "Ханун"

В регионе ожидают улучшение паводковой обстановки

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Тайфун "Ханун", принесший в Приморский край рекордное наводнение, покинул территорию региона, в связи с чем ожидается улучшение паводковой обстановки, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Приморье покинул тайфун "Ханун" - ожидается улучшение паводковой обстановки", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что накануне больших осадков с учетом прогноза погоды в регионе были заблаговременно сосредоточены подразделения МЧС России, что позволило оперативно приступить к эвакуации населения и спасательным мероприятиям. В результате удалось избежать серьезного ущерба. Всего в настоящее время в спасательных мероприятиях задействовано порядка 200 человек и 50 единиц техники.

Паводок из-за сильных дождей подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов в Приморье, всего повреждены 65 населенных пунктов. А наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет, пострадало 35-40% его территорий. Вода в реке Раздольной поднялась на рекордные 10 м, что выше уровня строящейся дамбы, защищавшей микрорайон "7 Ветров", из-за этого подтоплены жилые дома. Также там прекращена подача газа к мемориалу Вечного огня, эвакуирован городской музей.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Сильнее всего пострадали Чугуевский, Хасанский, Яковлевский, Октябрьский, Черниговский, Лазовский, Ольгинский муниципальные округа, Уссурийский и Находкинский городские округа, а также Михайловский район. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Режим ЧС действует в 15 муниципалитетах. В пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек.