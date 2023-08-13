В Приморье направили оперативную группу центрального аппарата МЧС России

Специалисты будут координировать работу по борьбе с наводнением

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу министерства в Приморье для координации работы по ликвидации последствий тайфуна "Ханун". Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором департамента оперативного управления генерал-лейтенантом Анатолием Елизаровым для координации работы по борьбе с наводнением", - сообщили в министерстве.

Паводок из-за дождей подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов в Приморье, всего повреждены 65 населенных пунктов. Наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет, пострадало 35-40% его территорий. Вода в реке Раздольной поднялась на рекордные 10 м, что выше уровня строящейся дамбы, защищавшей микрорайон "7 Ветров", из-за этого подтоплены жилые дома. Также там прекращена подача газа к мемориалу Вечного огня, эвакуирован городской музей.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Сильнее всего пострадали Чугуевский, Хасанский, Яковлевский, Октябрьский, Черниговский, Лазовский, Ольгинский муниципальные округа, Уссурийский и Находкинский городские округа, а также Михайловский район. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Режим ЧС действует в 15 муниципалитетах. В пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек.