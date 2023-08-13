В Приморье из-за паводка отменили междугородние автобусы по шести направлениям

Не работает также Уссурийский автовокзал

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Междугородние автобусные перевозки по шести направлениям отменены в воскресенье в Приморье из-за паводка, также автобусы не заходят во второй по величине город региона Уссурийск, где не работает автовокзал, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"Отмена рейса 609 Находка - Спасск. <...> Отменены маршруты по направлениям: Камень-Рыболов, Хороль, Покровка, Лесозаводск. Уссурийский автовокзал не работает, автобусы не заходят. По маршрутам 510 Владивосток - Преображения и 605 Находка - Дальнегорск через Ольгу информация уточняется", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в полном объеме выполняются поездки автобусов по маршрутам дальнереченского направления: Арсеньев - Владивосток, Дальнереченск - Владивосток, Терней - Владивосток.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Сильнее всего пострадали Чугуевский, Хасанский, Яковлевский, Октябрьский, Черниговский, Лазовский, Ольгинский муниципальные округа, Уссурийский и Находкинский городские округа, а также Михайловский район. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ стал одним из наиболее пострадавших от стихии.