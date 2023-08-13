В Приморье подтопило более 4,3 тыс. частных домов

В регионе без транспортного сообщения остались 28 населенных пунктов

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных частных домов в Приморском крае на утро воскресенья составило 4 368, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона.

"По данным на утро потопленными остаются 7 многоквартирных домов, 4 368 частных домов и 5 654 придомовых участка. Пострадало 16 муниципальных образований. Больше всего подтопленных домов - в Спасском и Уссурийском городских округах, Октябрьском муниципальном округе", - сообщили в министерстве.

Также остается сложной дорожная ситуация. По данным министерства, в Приморье зафиксировано 43 перелива воды через дороги, отрезанными от автомобильного сообщения остаются 28 населенных пунктов.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Сильнее всего пострадали Чугуевский, Хасанский, Яковлевский, Октябрьский, Черниговский, Лазовский, Ольгинский муниципальные округа, Уссурийский и Находкинский городские округа, а также Михайловский район. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях.