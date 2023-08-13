В Приморье в подтопленном зоопарке начала спадать вода

Речь идет о селе Борисовка Уссурийского городского округа

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Вода в зоопарке "Чудесный" в селе Борисовка Уссурийского городского округа в Приморье, подтопленном паводком, начала спадать, но дороги к нему нет, сообщила ТАСС директор зоопарка Екатерина Зотова.

"Вода начала спадать, с животными все в порядке <...>. Дороги к нам нет", - сообщила Зотова.

Она добавила, что кормовые холодильники пришлось немного поднять, чтобы не пострадала техника и корм. Хищники перенесли ночь хорошо, на своих лежанках.

В субботу Зотова сообщала ТАСС, что зоопарк подтоплен, вода пришла сюда после 15:00 (08:00 мск). Были эвакуированы копытные - косули, як, пони, козы и прочие. Енотов не эвакуировали, так как у них новые высокие вольеры, также в зоопарке остались хищники - лев, рыси, леопард.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее поврежденных от стихии территорий.