В Уссурийск продолжает прибывать вода

В городе работает три ПВР

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Вода продолжает прибывать в один из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов Приморья, второй по величине город края Уссурийск, который оказался практически разделен водой на две части. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа.

"Вода [в реке Раздольной] прибывает, за ночь на 16 см. <...> Работает три ПВР (пункта временного размещения - прим. ТАСС), <...> единственные положительные новости в том, что у нас спадает вода на сельских территориях и главная дорога, которая ведет к сельским территориям - Борисовка, Кроуновка и так далее - она разрушена водой, но вода там спала настолько, что мы можем проводить работы. Мы отсыпем ее скальником и будет возможен проезд. <...> После сегодняшней ночи город поделен на две части, и сообщение нарушено очень сильно", - сообщили в пресс-службе.

Там рассказали, что отрезанным оказался большой микрорайон Слобода, где находится главный пункт временного размещения, который уже переполнен и людей туда больше не привозят. Решается вопрос об открытии еще одного пункта. К микрорайону Слобода, пояснили в пресс-службе, ранее было множество проездов, сейчас остался только один, через федеральную объездную трассу, по которой приходится делать крюк.

В городском округе начался прием заявлений от пострадавших на оказание материальной помощи. Междугородние автобусы в Уссурийск не заходят, но внутригородские маршрутки работают.

В городе эвакуировали детский лагерь "Астероид". Там находились 150 детей.

"Мы ночью лагерь частный "Астероид" эвакуировали, потому что боялись, что туда вода пойдет. Там не было воды, и сегодня тоже нормальная обстановка, но мы предпочли перестраховаться. На девять дней у них раньше смена закончилась. Там было 150 детей", - сообщили в пресс-службе.

Более 100 детей уже забрали родители, еще 37 ребят разместили в общежитии колледжа. Другие социальные объекты не пострадали, добавили в пресс-службе.

Еще один детский лагерь эвакуировали в воскресенье в Кировском округе, сообщило в Telegram-канале правительство Приморья. "Сегодня утром приморские спасатели эвакуировали детей из лагеря "Мечта" в селе Подгорном Кировского округа. Всего эвакуировано 172 ребенка и 30 взрослых", - говорится в сообщении.

Также в Уссурийске для безопасности людей отключены трансформаторные подстанции.

"По информации АО "Уссурийск-электросеть", в целях безопасности населения отключены 49 трансформаторных подстанций системы электроснабжения. 1 058 домов остаются без подачи электроэнергии. Работоспособность трансформаторных подстанций будет восстановлена по мере спада уровня воды", - говорится в Telegram-канале городской администрации.

Уточняется, что водопроводная вода пригодна для употребления и приготовления пищи. Станция водоподготовки работает в штатном режиме. В пресс-службе администрации Уссурийска ТАСС добавили, что в целом системы жизнеобеспечения города работают штатно.

"Дорожное сообщение с Алексей-Никольской, Борисовской, Краснояровской, Пуциловской, Пушкинской сельскими территориями отсутствует. Организована лодочная переправа, работают плавательные транспортные средства", - сообщается в Telegram-канале.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий.