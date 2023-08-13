В ДНР на трассе восстановили нарушенное из-за ДТП движение

Министр транспорта республики Владимир Тужилин пояснил, что заторов нет

ТАСС, 13 августа. Движение транспорта возобновили в районе пункта пропуска "Весело-Вознесенка" в Донецкой Народной Республике после устранения последствий ДТП, сообщается в Telegram-канале республиканского минтранса.

"Последствия ДТП по трассе Р-280 ("Новороссия" - прим. ТАСС) в Новоазовском районе в оперативном порядке устранены. Движение осуществляется в штатном режиме. Заторов нет", - приводятся в сообщении слова министра транспорта республики Владимира Тужилина.

В ночь на 13 августа из-за ДТП возле пункта пропуска "Весело-Вознесенка" было затруднено движение по автомобильной трассе. Из-за этого образовалась пробка протяженностью в 2,5 км.

Подробности происшествия в Минтрансе ДНР не уточняют.