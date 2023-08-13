В Приморье уровень воды в Спасске-Дальнем превысил исторический максимум в четыре раза

В городе эвакуировали почти 500 жителей

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Уровень воды в городе Спасске-Дальнем, поврежденном от паводка в Приморье, поднялся до 2 м, это в 4 раза больше исторического максимума, сообщила пресс-служба правительства края по итогам посещения муниципалитета губернатором региона Олегом Кожемяко.

"В Спасске-Дальнем губернатор посетил микрорайон города ЦРМ, наиболее пострадавший в результате стихийного бедствия. Уровень воды здесь поднялся в 4 раза выше зафиксированного исторического максимума в 50 см и достиг 2 м. При этом, как отмечают местные жители, все происходило довольно стремительно. Улицы затапливало буквально на глазах", - говорится в сообщении.

Всех жителей Спасска-Дальнего, которые обратились за помощью, уже отсюда эвакуировали. Всего из-за осадков в городе эвакуировали уже почти 500 жителей, около 150 разместились в 2 пунктах временного размещения (ПВР).

"Спасатели продолжают работать на местах. Трудятся как специалисты края, так и федеральная группировка. В процессе задействованы силы МВД, волонтеры. Для передвижения по затопленной местности используется более 20 лодок", - сообщила пресс-служба.

В ПВР многие поступают семьями, в том числе с маленькими детьми. Для людей здесь организовано питание, оказывается медицинская помощь. Жители округа активно помогают с эвакуацией, приносят продукты, по возможности предоставляют жилье.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее поврежденных от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края, в регионе по данным на утро воскресенья потопленными остаются 7 многоквартирных домов, 4 368 частных домов и 5 654 придомовых участка.