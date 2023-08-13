13 августа, 01:03
Военная операция на Украине

На правом берегу Днепра за пророссийские взгляды арестовали 19 жителей Снигиревки

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Глава Снигиревского района Юрий Барбашов отметил, что власти Киева устраивают облавы на тех, кто сотрудничает с Россией

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Киева проводят облавы на пророссийски настроенное местное население в Снигиревском районе на правом берегу Днепра в Херсонской области, уже арестованы 19 жителей, сообщил ТАСС глава района Юрий Барбашов.

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"По нашей информации, в Снигиревском районе прошла облава, были задержаны 19 человек, и среди них нет тех, с кем мы поддерживали контакт. Ищут именно тех, кто сотрудничает [с Россией], у кого пророссийские взгляды. По доносам людей просто арестовывают", - сказал Барбашов.

Он отметил, что "это указывает на то, что Снигиревка будет логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра, и проводится зачистка, чтобы нам поступало меньше информации о перемещении войск". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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