На правом берегу Днепра за пророссийские взгляды арестовали 19 жителей Снигиревки

Глава Снигиревского района Юрий Барбашов отметил, что власти Киева устраивают облавы на тех, кто сотрудничает с Россией

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Киева проводят облавы на пророссийски настроенное местное население в Снигиревском районе на правом берегу Днепра в Херсонской области, уже арестованы 19 жителей, сообщил ТАСС глава района Юрий Барбашов.

"По нашей информации, в Снигиревском районе прошла облава, были задержаны 19 человек, и среди них нет тех, с кем мы поддерживали контакт. Ищут именно тех, кто сотрудничает [с Россией], у кого пророссийские взгляды. По доносам людей просто арестовывают", - сказал Барбашов.

Он отметил, что "это указывает на то, что Снигиревка будет логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра, и проводится зачистка, чтобы нам поступало меньше информации о перемещении войск".