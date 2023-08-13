В Приморье вода в реках будет подниматься до опасных уровней вплоть до 17 августа

По данным регионального гидрометцентра, волна паводка перемещается с юга на север

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Вода в реках западной части Приморского края продолжит подниматься до уровней опасного явления вплоть до 17 августа, сообщается на сайте Приморского Гидрометцентра. Волна паводка продвигается с юга на север.

"В связи с выпадением сильных дождей, формированием быстроразвивающихся дождевых паводков, интенсивного притока дождевого стока ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления. <…> Угроза подтопления участков дорог, пониженных мест в населенных пунктах, сельхозугодий, мостовых переходов", - говорится в опубликованном предупреждении.

Согласно ему, 13 августа опасные явления ожидаются на реке Крыловке у одноименного села в Кировском районе Приморья. 13-14 августа - на реках Большая Уссурка у сел Рощино, Малиновка и Ракитное в Красноармейском и Дальнереченском районах. 14-15 августа - на реке Уссури у поселка Кировский Кировского района. 15-17 августа опасные явления ждут на реке Большая Уссурка в Дальнереченском районе и Дальнереченске.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края, в регионе по данным на утро воскресенья потопленными остаются 7 многоквартирных домов, 4 368 частных домов и 5 654 придомовых участка.