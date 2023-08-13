Специалисты в США оценили ущерб от пожаров на Гавайях в $5,5 млрд

По последним данным, в результате стихии на острове погибли не менее 80 человек

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Восстановительные работы после начавшихся ранее на этой неделе пожаров на гавайском острове Мауи обойдутся примерно в $5,52 млрд. Такие оценки представили в субботу специалисты Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США и местного исследовательского центра.

Согласно последним данным, при природных пожарах на острове погибли не менее 80 человек. Разрушены или повреждены более 2,2 тыс. построек. По большей части речь идет о жилых домах. Не менее 4,5 тыс. человек в связи с произошедшим нуждаются во временном жилье.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический город Лахайна. Ущерб пришелся в основном на него. Власти ранее сообщали, что пожары почти полностью локализованы. В тушении приняли участие федеральные службы США.