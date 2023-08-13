В Приморье уровень воды в реках Спасского района спадает

По данным регионального гидрометцентра, волна паводка перемещается с юга на север

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реках Спасского района, подтопленного паводком в Приморье, снижается, ситуация стабилизируется, сообщила в Telegram-канале районная администрация. Волна паводка перемещается в другие районы региона.

"Ситуация постепенного стабилизируется, уровень воды в реках понижается", - говорится в сообщении.

По данным Примгидромета, волна паводка продвигается с юга на север. Уходящая в том числе из Спасского района вода переходит на соседние территории. Согласно прогнозам синоптиков, 13 августа опасные явления ожидаются на реке Крыловке у одноименного села в соседнем со Спасским Кировском районе Приморья, 13-14 августа - на реках в Красноармейском и Дальнереченском районах, находящихся севернее Спасского района, 14-15 августа - на реке Уссури у поселка Кировский соседнего со Спасским Кировского района, 15-17 августа опасные явления ждут на реке Большой Уссурке в Дальнереченском районе и Дальнереченске.

Согласно данным на утро воскресенья, размещенным в Telegram-канале администрации города Спасск-Дальнего, серьезно пострадавшего от паводка, в городе затоплено 2 584 частных дома, эвакуировано 596 человек, среди них 28 детей. У родственников разместились 472 человека, остальные находятся в пунктах временного размещения.

"Ведется мониторинг гидрологической обстановки. На реке Кулешовка уровень воды в реке 435 см, что выше поймы на 204, динамика за сутки - снижение на 12 см. На реке Спасовка уровень воды в реке 522 см, что выше поймы на 132 см, динамика за сутки - снижения на 97 см", - говорится в сообщении.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края, в регионе по данным на утро воскресенья потопленными остаются 7 многоквартирных домов, 4 368 частных домов и 5 654 придомовых участка.