В Приморье из-за паводка эвакуировали более 2 тыс. человек

В ликвидации последствий наводнений участвуют 653 человека и 205 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек, в том числе 405 детей, эвакуированы в Приморье из-за паводка, сообщило в Telegram-канале МЧС России.

"МЧС России: в Приморье эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 405 детей. <...> Водой отрезаны 28 населенных пунктов, организовано 9 лодочных переправ. Работает 13 пунктов временного размещения, где уже находятся 550 человек, в том числе свыше 160 детей. Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды", - говорится в сообщении.

В 16 муниципальных образованиях остаются подтопленными 4 368 жилых домов, 5 654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог.

Всего для ликвидации последствий наводнений задействованы 653 человека и 205 единиц техники.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее поврежденных от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.