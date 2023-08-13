В Минобороны РФ сообщили о попытке Киева вновь атаковать беспилотником территорию России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать российский объект беспилотником, средства ПВО уничтожили его над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"Сегодня около 4:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне в Минобороны России сообщали о пресеченной попытки атаки беспилотником по объектам в РФ. Тогда аппарат также перехватили над Белгородской областью в 17:30 мск.