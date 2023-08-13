13 августа, 02:44,
обновлено 13 августа, 02:55
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о попытке Киева вновь атаковать беспилотником территорию России

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

По данным ведомства, дрон уничтожили над Белгородской областью

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать российский объект беспилотником, средства ПВО уничтожили его над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Сегодня около 4:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне в Минобороны России сообщали о пресеченной попытки атаки беспилотником по объектам в РФ. Тогда аппарат также перехватили над Белгородской областью в 17:30 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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