В Приморье из-за паводка нарушилось электроснабжение в 13 населенных пунктах

Специалисты разработали предварительный план действий по устранению аварий

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей в 13 населенных пунктах Приморья полностью или частично нарушено из-за паводка. Энергетики смогут начать восстановительные работы на некоторых объектах только после схода воды, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"В настоящий момент без электроснабжения остаются потребители в Октябрьском муниципальном округе (села Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка, Синельниково-2, часть села Новогеоргиевка и часть села Чернятино). Часть Новогеоргиевки и Чернятина энергетикам удалось запитать от дизель-генераторных установок (ДГУ); в Уссурийском городском округе (села Утесное, Загородное, Борисовка, а также часть потребителей в городе Уссурийске). Уровень воды в определенных местах достигает отметки 2 м. В Хасанском муниципальном районе село Рязановка и поселок Ромашка также остаются без электроснабжения из-за разлива реки, в этой местности энергетики стараются доставить и подключить ДГУ для бытовой нагрузки", - сообщили в пресс-службе.

За прошедшие сутки в некоторых населенных пунктах, несмотря на все трудности, энергетики ДРСК обходили линии электропередачи пешком, осматривали их с лодок и с помощью технических средств и установили места повреждений. Специалисты уже составили предварительный план действий по ликвидации аварий после улучшения паводковой обстановки. "Специалисты подчеркивают, что только после схода воды смогут приступить к аварийно-восстановительным работам на некоторых энергообъектах. В тех населенных пунктах, где произведение работ представляется возможным, уже восстановлено электроснабжение части потребителей", - сообщили в пресс-службе.

Так, 12 августа было полностью восстановлено электроснабжение в Чугуевском муниципальном округе, в селе Тереховка Надеждинского муниципального района все потребители запитаны от дизель-генераторных установок. Полностью восстановлено электроснабжение потребителей в селах Малиново, Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига Дальнереченского района. Ранее трансформаторные подстанции в этих населенных пунктах также были запитаны от дизель-генераторных установок, сейчас электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Всего ДРСК задействовала 14 бригад численностью 65 человек.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее поврежденных от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.