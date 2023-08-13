Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 89

Губернатор штата Джош Грин назвал этот пожар самым смертоносным в США более чем за век

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Число жертв пожаров на одном из Гавайских островов Мауи увеличилось до 89 человек. Об этом сообщил губернатор штата Джош Грин на пресс-конференции.

По словам губернатора, природный пожар на острове Мауи стал самым смертоносным в США более чем за столетие. При этом следует ожидать, что число жертв продолжит расти.

"Мы бы хотели, чтобы люди были к этому готовы", - приводит слова Грина телеканал NBC. Ранее сообщалось о 80 погибших. Согласно последним данным, уничтожено более 2,2 тыс. построек.

Газета The Washington Post отмечает, что начавшийся в ноябре 2018 года природный пожар в Калифорнии, который был ликвидирован лишь несколько недель спустя, унес жизни 85 человек. В 1918 году в результате лесных пожаров в штате Миннесота погибли 453 человека. Самыми смертоносным в истории США считаются природные пожары 1871 года в Висконсине, число жертв которых, по данным газеты, насчитывало более 1,1 тыс.

Лесной пожар начался на острове Мауи - одном из небольших островов Гавайского архипелага - в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Город в результате сгорел полностью, люди пытались уплыть от огня в океан. Их спасала береговая охрана и волонтеры.