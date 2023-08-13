В Забайкалье задержали третьего соучастника избиения инвалида СВО

Его допрашивают и проводят необходимые следственные действия

ТАСС, 13 августа. Третий соучастник избиения в Забайкалье инвалида специальной военной операции, объявленный в международный розыск, задержан. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В результате совместной работы следователей и сотрудников полиции местонахождение разыскиваемого было установлено. Мужчина задержан", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры Забайкальского края, перед задержанием обвиняемый вышел на связь с прокурором Нерчинско-Заводского района, который убедил мужчину не препятствовать следствию и прибыть в правоохранительные органы, после чего лично препроводил его в местное отделение полиции. В настоящий момент следователи допрашивают задержанного и проводят необходимые следственные действия.

Ранее следователи установили причастность троих жителей села Нерчинский Завод к избиению двух участников специальной военной операции. Всем троим было предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ и умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества. Двое из них, 19 и 27 лет, были задержаны и заключены под стражу. Третий соучастник, 43 лет, был арестован заочно и объявлен в розыск. Все трое избили мужчин и повредили автомобиль инвалида специальной военной операции возле кафе в селе Нерчинский Завод. Мужчина с инвалидностью находится в больнице, его состояние удовлетворительное.