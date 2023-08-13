13 августа, 04:26

В результате взрыва жилого дома в США погибли по меньшей мере четыре человека

По данным телеканала ABC, еще один числится пропавшим без вести

ТАСС, 13 августа. В результате взрыва жилого дома в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания) погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его информации, один человек находится в критическом состоянии, еще один числится пропавшим без вести. Взрыв произошел в одном из жилых домов, после чего возник пожар, который перекинулся на соседние здания. Три дома были полностью уничтожены, еще нескольким зданиям был причинен материальный ущерб.

Как отмечает телеканал, на место происшествия направились 18 пожарных бригад. Из-за погодных условий спасательные операции приостановили до утра 13 августа. Устанавливаются причины взрыва. 

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