В Уссурийске отметили снижение общего уровня воды

За час он уменьшился на 3 см

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Снижение общего уровня воды отмечается в приморском Уссурийске, поврежденным от паводка, сообщила в Telegram-канале городская администрация.

"Наблюдается подъем уровня воды в районах Междуречье и Семь Ветров. Вместе с тем уровень воды в реке Раздольной уменьшился на 11 см. Общий уровень воды в городе за последний час снизился на 3 см. В дальнейшем ожидается увеличение темпов снижения общего уровня воды", - говорится в сообщении.

Подтоплены пять городских районов. Отключения городской системы водоснабжения не запланировано. Станция водоподготовки работает в штатном режиме, водопроводная вода пригодна для употребления и приготовления пищи. В домах, не попавших в зону подтопления, отключать электроэнергию не планируется, но в целях безопасности по-прежнему отключены 49 трансформаторных подстанций системы электроснабжения, их работа будет восстановлена по мере спада уровня воды.

Отсутствует дорожное сообщение с Алексей-Никольской, Борисовской, Краснояровской, Пуциловской, Пушкинской сельскими территориями. Организована лодочная переправа.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее поврежденных от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.