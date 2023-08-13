В Приморье прибыли дополнительные силы спасателей из Хабаровского края

Они будут проводить работы по усилению и отсыпке дорожного полотна там, где его размыло водой, возведению защитных дамб

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Дополнительная группировка спасателей прибыла в пострадавший от паводка Уссурийск из Хабаровска. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в Telegram-канале.

"Сегодня в город Уссурийск из Хабаровска прибыла дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС России, а также инженерная техника. В составе колонны хабаровских спасателей самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор", - говорится в сообщении.

Прибывшие дополнительные силы в подтопленных районах будут проводить работы по усилению и отсыпке дорожного полотна там, где его размыло водой, возведению защитных дамб и другие аварийно-спасательные работы.

Ранее в пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что нынешний паводок самый мощный для Уссурийска за последние 10 лет.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровней воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.