В Приморье приют принял более 110 кошек и собак из зоны паводка в Уссурийске

В затопленных районах города работает служба по отлову животных

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Приют "Аристократ" за два дня принял и разместил более 110 кошек и собак из зоны затопления в Уссурийске в Приморье, сообщила в своем Telegram-канале администрация города.

"Более 50 кошек и собак было спасено и размещено в приюте "Аристократа" вчера, сегодня еще более 60", - говорится в сообщении. Компания предлагает оставлять заявки на временное размещение животных, их содержание будет бесплатным. Также помощь предлагает некоммерческая организация "Надежда".

В затопленных районах города с субботы работает служба по отлову животных "Аристократ". Сотрудники, в частности, спасают домашних собак, которых эвакуировавшиеся жители оставили на привязи. Как рассказала ТАСС директор ООО "Аристократ" Галина Плутахина, в воскресенье с животными работает уже 9 бригад, 27 кинологов. Служба на собственном транспорте доставляет их в приют в Анучинском районе края, где может разместиться более 1 тыс. собак.

Еще один приют для домашних животных принимает собак и кошек в Спасске-Дальнем на базе Центра помощи "Про 100 Хвостов". Сотрудники центра через администрацию города обратились к жителям за помощью с закупкой кормов.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.