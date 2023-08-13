В Анталье на фабрике в промзоне возник крупный пожар

Данных о пострадавших или погибших в результате пожара нет

АНКАРА, 13 августа. /ТАСС/. Крупный пожар возник минувшей ночью на фабрике по производству продуктов питания в промзоне в Анталье. Как сообщает телеканал TRT, в тушении участвует большое количество пожарных расчетов.

Возгорание произошло на территории промзоны Дошемеалты в северо-западном пригороде Антальи. Промзона расположена далеко от жилых кварталов и курортных областей.

Муниципалитет Антальи направил на борьбу с огнем десятки пожарных машин. Специалисты продолжают тушение. Полиция оцепила место происшествия и обеспечивает безопасность. Пожар охватил все помещение фабрики, это минимум несколько сотен кв м. Данных о пострадавших или погибших в результате пожара нет.