13 августа, 08:02

В Анталье на фабрике в промзоне возник крупный пожар

Данных о пострадавших или погибших в результате пожара нет

АНКАРА, 13 августа. /ТАСС/. Крупный пожар возник минувшей ночью на фабрике по производству продуктов питания в промзоне в Анталье. Как сообщает телеканал TRT, в тушении участвует большое количество пожарных расчетов.

Возгорание произошло на территории промзоны Дошемеалты в северо-западном пригороде Антальи. Промзона расположена далеко от жилых кварталов и курортных областей.

Муниципалитет Антальи направил на борьбу с огнем десятки пожарных машин. Специалисты продолжают тушение. Полиция оцепила место происшествия и обеспечивает безопасность. Пожар охватил все помещение фабрики, это минимум несколько сотен кв м. Данных о пострадавших или погибших в результате пожара нет. 

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