В Херсонской области сообщили об уничтожении лодки, минометов и гаубицы ВСУ за сутки

Еще один 120-миллиметровый миномет был уничтожен в островной зоне, заявил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки лодку, три миномета и гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка и пять боевиков ВСУ, позиция подразделений ВСУ (потери: пять боевиков ВСУ уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести), три 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, (потери: 13 боевиков ВСУ уничтожены, 7 получили ранения различной степени тяжести), гаубица М777 с боекомплектом, (потери: три боевика ВСУ уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

Еще один 120-миллиметровый миномет был уничтожен в островной зоне, гаубица "Мста-Б" и пункт дислокации ВСУ - на каховском направлении.