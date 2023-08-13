В Саратове пострадавший при пожаре на складе с этиловым спиртом умер в больнице

Проведен осмотр тела, назначено судебно-медицинское исследование

ТАСС, 13 августа. В Саратове 18-летний мужчина, пострадавший в результате пожара на складе с этиловым спиртом, умер в больнице. Об этом сообщает следственное управление СК по Саратовской области.

"12 августа скончался 18-летний молодой человек, который 11 августа с ожогами на теле, полученными от легковоспламеняющейся жидкости, был доставлен в медицинское учреждение с территории гаража, расположенного на Брянском проезде. Проведен осмотр тела, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.

Сообщение о пожаре в Брянском проезде, 14, где расположен склад с этиловым спиртом, поступило 11 августа в 16:41 (15:41 мск). В 19:47 (18:47 мск) пожар был потушен на площади 400 кв. м. В результате пострадал 18-летний мужчина, его с ожогами от легковоспламеняющейся жидкости госпитализировали до приезда пожарных.