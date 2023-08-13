В Приморье после паводка восстановили проезд к пограничному переходу "Полтавка"

Информации о возобновлении работы пункта пропуска пока нет

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили проезд к пограничному пункту пропуска "Полтавка" между Приморьем и Китаем после паводка. Об этом сообщает пресс-служба "Примавтодора".

"Восстановили проезд на "Полтавку". Работало три самосвала, погрузчик и экскаватор", - сообщает предприятие. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Уссурийской таможни, информации о возобновлении работы самого пункта пропуска пока нет.

До пятницы пункт пропуска "Полтавка" работал, но пассажирские автобусы сократили прибытие, так как дорога уже была перемыта и нужно было объезжать федеральную трассу по гравийным дорогам. В пятницу "Полтавка" была закрыта из-за полного размытия дороги. Ближайший пункт пропуска, МАПП "Пограничный", принял поток транспорта и работает в штатном режиме.

На утро воскресенья, по данным министерства по делам ГО и ЧС, в Приморье было зафиксировано 43 перелива воды через дороги, отрезанными от автомобильного сообщения остаются 28 населенных пунктов.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.