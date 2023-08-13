13 августа, 06:53

В храме Киево-Печерской лавры во время службы вандал камнем пытался разбить икону

Прихожане пресекли его действия, сообщили в УПЦ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала, пытавшегося разбить ее камнем. Об этом сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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"Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", - говорится в Telegram-канале УПЦ.

На размещенных фотографиях видно, что злоумышленнику удалось разбить стекло, защищавшее икону. Прихожане пресекли его действия. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Полиция зафиксировала показания очевидцев, нападавший задержан. 

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