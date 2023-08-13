В Приморье доставят из других регионов генераторы, помпы и тепловые пушки

С начала стихийного бедствия гуманитарный груз также собирается со всего края

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Бензиновые генераторы, мотопомпы, тепловые пушки и другое оборудование доставят в пострадавшие от паводка районы Приморского края из ближайших регионов России, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"На данным момент Амурская область отгружает 200 тепловых пушек. С Сахалином тоже есть договоренность, помощь будет сегодня-завтра. Мы отправили запросы на предоставление мотопомп, бензиновых генераторов и тепловых пушек. Груз будет распределен, доставлен в пострадавшие районы и незамедлительно задействован", - сообщила пресс-служба, сославшись на информацию краевого министерства по делам ГОЧС.

Уточняется, что с начала стихийного бедствия гуманитарный груз в виде продовольствия, тепловых пушек, мотопомп, генераторов, вещей первой необходимости - всего, в чем нуждаются люди, пострадавшие от паводка - собирается со всего Приморья и распределяется по пострадавшим территориям и в пункты временного размещения.

Кроме того, неравнодушные жители Приморья делятся со своими земляками одеждой, канцелярией для школьников, продуктами питания и медикаментами.

Ранее в воскресенье из Хабаровска в Уссурийск прибыла дополнительная группа спасателей из Амурской области. Она будет усиливать и отсыпать дорожное полотно там, где его размыло водой, возводить защитные дамбы и вести другие аварийно-спасательные работы.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.