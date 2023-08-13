13 августа, 07:06

В Волгограде пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей

После осмотра и медпомощи четверо из них были госпитализированы

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. В Волгограде столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пять человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили в Службе скорой медицинской помощи Волгоградской области.

"Сегодня рано утром в службу "03" Волгограда поступил вызов о крупном ДТП в Краснооктябрьском районе. На пересечении улиц М. Еременко и Богунской произошло столкновение трех легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали пять человек. После осмотра и медпомощи четверо из них были госпитализированы. 

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