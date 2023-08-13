13 августа, 08:11

В Новосибирске женщина пострадала при столкновении троллейбуса и внедорожника

Пострадавшая доставлена в больницу

ТАСС, 13 августа. Женщина получила травмы в ДТП с участием троллейбуса и внедорожника в Новосибирске. Пострадавшая доставлена в больницу, сообщили в городской Госавтоинспекции.

"Водитель - женщина 1958 года рождения, управляя автомобилем Exeed, на кольце совершила столкновение с троллейбусом (маршрут 23, в салоне находились 15 пассажиров). В результате ДТП в троллейбусе упал пассажир - женщина 1954 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется", - говорится в сообщении.

Согласно данным Госавтоинспекции, авария произошла в Дзержинском районе на улице Кошурникова, 8. На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

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