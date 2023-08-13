СМИ: на западе Судана число жертв межплеменных столкновений превысило 200

По информации Al Hadath, с утра также возобновились интенсивные бои между армией и силами быстрого реагирования страны в столице Южного Дарфура

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате межплеменных столкновений в западном суданском регионе Дарфур за минувшие дни превысило 200. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, с утра также возобновились интенсивные бои между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана в столице Южного Дарфура, городе Ньяла. Как передает канал, в результате погибли не менее 12 мирных жителей.

Наиболее ожесточенные стычки на почве межплеменной розни вспыхнули в четверг в граничащих с Чадом районах, в частности, в штате Южный Дарфур.

С начала конфликта в стране в результате боев между суданской армией и отрядами спецназа, а также сопровождающих их вооруженных межплеменных столкновений в Дарфуре погибли не менее 5 тыс. человек.