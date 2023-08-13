13 августа, 08:27,
обновлено 13 августа, 08:38
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили, что ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Алёшках

Пострадавших нет, сообщили в администрации муниципального округа

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гуманитарной помощи в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации муниципального округа.

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"Рано утром 13 августа 2023 года в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алёшки. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже не первый раз, когда штаб подвергался обстрелу со стороны ВСУ. "3 июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода", - отмечается в сообщении. 

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