В Гагрском районе ливневый дождь подтопил дома

По дороге на озеро Рица сошли сели, сообщил директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия

СУХУМ, 13 августа. /ТАСС/. Ливневый дождь рано утром в воскресенье привел к подтоплениям домов в нескольких селах Гагрского района и сходу селей по дороге на высокогорное озеро Рица. Об этом сообщили журналистам в администрации Гагрского района и Рицинского парка.

"Около 6 часов утра в результате ливневых дождей вода стала подниматься и подтопила улицу Комарова и район вокзала в Гагре. Также подтоплено село Лдзаа близ Пицунды, которое очень сильно пострадало во время ливневых дождей в июле этого года. Вода зашла в домовладения, подтоплены первые этажи", - сообщил сотрудник Гагрской администрации. По его словам, сейчас дождя нет, вода стала уходить, расчищают дороги.

В ликвидации последствий дождя участвуют 30 спасателей МЧС.

Как сообщил директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия, около 7 часов утра в районе Голубого озера в двух местах сошел сель. В настоящее время, по его словам, последствия ливня устранены, дорога расчищена, люди могут проезжать.

Это третий случай наводнений и схода селей в Гагрском районе и на озере Рица с начала лета. В июле в результате стихии пострадали до 1 тыс. домовладений.