В МО РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. В Белгородской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, выпущенный по объектами над территорией РФ. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"13 августа около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", - сообщили там.