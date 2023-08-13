13 августа, 08:42,
обновлено 13 августа, 08:47
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. В Белгородской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, выпущенный по объектами над территорией РФ. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"13 августа около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", - сообщили там. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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