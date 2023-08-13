В Октябрьском районе Приморья и Уссурийске прошел пик паводка

Проводятся аварийно-восстановительные работы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пик паводка в Октябрьском районе, Уссурийске и Спасcке-Дальнем Приморского края пройден. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящий момент в Октябрьском районе, Уссурийске и Спасcке-Дальнем пик паводка пройден, вода уходит, Хорольский и Михайловский районы освободились от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы бригадами спасателей и специалистов ЖКХ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прибывшая оперативная группа Центрального аппарата МЧС России на месте координирует действия по ликвидации ЧС, процесс оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и оценки материального ущерба.

Также в МЧС добавили, что глава ведомства Александр Куренков поручил направить в Приморский край более 300 тепловых пушек для просушки домов, более 100 мотопомп для откачки воды и более 230 автономных дизель-генераторов.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.