В МО РФ сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Курской областью

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью украинский беспилотник, выпущенный по объектам на территории РФ. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.

"13 августа около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений нет", - сообщили там.