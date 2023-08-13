13 августа, 09:00
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Курской областью

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью украинский беспилотник, выпущенный по объектам на территории РФ. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.

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"13 августа около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений нет", - сообщили там. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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